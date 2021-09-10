На активе Воскресенского района обсуждались с жителями ключевые программы по развитию инфраструктуры. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В том числе, это программа по ремонту дорог, которую необходимо разработать. Для ее реализации муниципальные образования получат субсидии из расчета три тысячи рублей на жителя. Это важный этап развития дорожной сети – будут приводиться в порядок именно сельские дороги. Сейчас, когда крупные трассы области переданы на федеральный уровень, стало возможным направить десять процентов средств Дорожного фонда области на решение этой проблемы.

Активно поддержали люди и инициативу создания другой программы — по водообеспечению. Также с финансированием три тысячи рублей на жителя. С водой во многих населенных пунктах большие трудности. И по количеству, и по качеству. Нужно обновлять коммуникации. Неправильно, когда водоснабжение целого села зависит от интенсивности осадков. И если пруд обмелел, то непросто даже найти технику, чтобы закачать дополнительный объем воды.

И, конечно, людей волнует состояние объектов социальной сферы. Новая региональная программа, о которой сказал Вячеслав Володин, позволит ремонтировать в области каждый год по 100 школ, 100 детских садов и 50 Домов культуры. Это очень большая поддержка для наших городов и сел. И возможность дать образование детям в современных, комфортных условиях. Со своей стороны, буду реализовывать эту программу с привлечением депутатов областной Думы от фракции «Единая Россия», — подчеркнул Николай Панков.