Депутат Госдумы Николай Панков вместе со спортсменами и жителями провёл зарядку на новом саратовском пляже.

— Новый пляж в Саратове — это не только воздух, вода, отдых, но и спорт. Сегодня в выходной мои друзья из организации «Саратов спортивный» пригласили сюда на зарядку. Пляж уже набирает популярность. Приняли участие и жители, и даже спортсмены из федерации воздушно-силовой атлетики из Москвы. Получилась отличная совместная разминка. А дальше уже по желанию можно заняться плаванием, бегом или другими видами спорта. Условия на набережной для этого есть. Среди участников были и ребята, которые профессионально занимаются воркаутом. Попросил у них консультации, какой должна быть площадка для воркаута . Они сегодня востребованы в моих районах области. И в целом здесь могут заниматься и взрослые, и молодёжь. А какие здесь ещё нужны виды спорта (волейбол, баскетбол или какие-то другие) будем обсуждать с жителями. Отличная разминка. Отличный пляж. Наши жители достойны такого пляжа. И конечно не мог не искупаться на нашем новом пляже. Хорошая вода, песок, для жителей все условия. Комфорт и порядок. Есть где на лежаках позагорать. Есть где под зонтами укрыться от нашего тёплого солнца. Есть где переодеться. Помыть ноги от песка. Есть детские горки и детский пляж. Можно попить воды из питьевых фонтанчиков. Есть лёгкое питание. И ещё. Об этом не пишут, а все спрашивают. Отвечаю: конечно, туалеты есть. Радует ,что люди все больше и больше спешат на пляж. Это здорово, — пишет Панков.