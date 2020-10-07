Начал работу сайт, где размещена информация о проекте депутата госдумы Николая Панкова по ремонту тротуаров в Балаково, Вольске и Пугачеве. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

На сайте также есть интерактивная карта, где указано, на каких объектах идет ремонт, и степень их готовности.

— Качество ремонтных работ контролируют жители, поэтому на сайте есть форма обратной связи, где можно оставить свои пожелания и замечания по реализации проекта.

Как и говорил ранее, один раздел сайта посвящен недобросовестным подрядчикам, работающим в нашей области. Прошу вас оставлять на сайте информацию о фактах недобросовестной работы организаций в сфере строительства, ремонта дорог, тротуаров, закупки оборудования для социально значимых учреждений.

На прошлой неделе провел опрос среди своих подписчиков. Результаты показали — 74 процентов участников считают, что такой список нужен, восемь процентов — не нужен. Интересно другое, 18 процентов ответили, что это ничего не поменяет. Но все в наших руках. Давайте вместе сформируем «черный список» подрядчиков, чтобы недобросовестные организации не были допущены до работы с важными для людей объектами и бюджетными средствами, — предложил Николай Панков.