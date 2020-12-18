На будущей неделе Госдума рассмотрит законопроект, направленный на решение проблем дольщиков и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Его внес депутат Госдумы Николай Панков. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В дистанционном режиме принял участие в обсуждении нового законопроекта. Уже говорил, что внес инициативу в Госдуме. Чтобы Фонд защиты прав дольщиков мог самостоятельно достраивать дома, реализовывать помещения и земельные участки. Жилье будут получать нуждающиеся категории граждан. Это люди, проживающие в ветхих и аварийных домах. А также многодетные семьи, дети-сироты. Люди, которые страдают хроническими заболеваниями.

Такой закон будет «работать» по двум важным направлениям. В том числе, это может делать и область. Сам помогаю решать проблемы обманутых дольщиков, вхожу в рабочую группу. И знаю, что самое трудное для завершения долгостроя — это найти инвестора. У которого достаточно ресурсов. И здесь людям будет помогать самый надежный партнер – государство. Проблемные дома будут достроены, а дольщики получат жилье или компенсации. При этом получат квартиры и те, кому положено улучшение жилищных условий.

Обсудили с коллегами, что нужно доработать в ближайшее время. На будущей неделе законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы, — пишет Панков.