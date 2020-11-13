Депутат госдумы Николай Панков обсудит с депутатами от «Единой России» в районных заксобраниях инициативу о том, чтобы вопросы по содержанию и развитию спортивных объектов решались на уровне областного министерства молодежной политики и спорта. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Одни делают вид, что платят, другие – что работают. Не раз поднимал проблему, что на местах пытались установить плату за посещение различных спортивных объектов. Подчеркну – не коммерческих, а построенных в рамках государственных или благотворительных проектов и программ. Например, такие случаи отмечались в Саратове, Балаково, Вольске, Ершове.

Неправильно брать плату за занятия на стадионах и спортплощадках, особенно с детей. Спорт и здоровье должны быть доступны для всех. Именно для этого спикер госдумы Вячеслав Володин реализует ряд своих благотворительных проектов в нашей области. И именно для этого государство направляет средства на строительство спортивных объектов. С другой стороны, местной власти иногда очень сложно найти деньги на то, чтобы достойно содержать новые, современные спорткомплексы, стадионы, и обеспечить хороший тренерский состав.

Поэтому, считаю, нужен единый подход к решению таких вопросов, на уровне областного минспорта. Это и подбор кадров, и составление программ тренировок. И конечно, содержание и развитие спортивных объектов. Такую инициативу обсудим вместе с депутатами фракции «Единой России» в районных заксобраниях. Это актуально сейчас, при формировании местных бюджетов. Важно услышать мнение «на местах», где лучше всего знают ситуацию, — отметил Панков.