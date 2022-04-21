Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что о возобновлении строительства возле памятника в Улешах не может быть и речи.

— Жители посёлка Улеши сообщили, что на стройплощадке возле памятника защитникам саратовского неба проводятся какие-то работы. Несмотря на запрет суда продолжать строительство (этого запрета совместно добивались). Вчера там работала техника, сегодня заметили рабочих.

По информации муниципалитета, на площадке возникла проблемная ситуация. Обвалившейся землей был поврежден кабель. Проблема ликвидируется, о возобновлении стройки речь не идёт.

Вместе с администрацией держим это под контролем. И конечно, люди должны знать, что происходит на площадке под их окнами. И не бояться, что здесь появится коммерческое здание. Строительства которого они стремятся не допустить, — пишет Николай Панков.