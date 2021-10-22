Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочей поездке в Вольск.

—Жители оказали большое доверие, вместе продолжим работы по благоустройству городов и реализации намеченных проектов. С рабочей поездкой побывал в Вольске. У города большие перспективы для развития, их нужно использовать.

Прогулялись по исторической части Вольска, город возвращает купеческую красоту. Ремонтируется пешеходная зона на Революционной. Здесь уже завершены все основные работы по выносу коммуникаций. Строителям предстоит выровнять основание и уложить тротуарную плитку. До 1 ноября все работы должны быть завершены.

Уже практически отремонтирован фасад здания краеведческого музея. Правильно, что уличные работы начали в теплое время и с наступлением холодов перешли к реставрации внутренних помещений. Строители восстанавливают лепнину на потолках, реставрируют лестницу и помещения музея. Во всем здании усилены проемы и стены, отремонтирована кровля.

Вышли из музея, пошел дождь. Не мог не зайти во дворик на Революционной. Где была отремонтирована дворовая территория. Дворик стал совсем другим, красивым. Есть детская площадка, стоянка для машин, зона отдыха. Видно, что жители поддерживают порядок. Но возник вопрос к подрядной организации – водоотведение сделали плохо. Стоят лужи. Возможно, кто-то утратил навыки, значит должны переделать.

На набережной в Вольске строители продолжают монтировать сваи будущей подпорной стенки. Набережная расширится и станет комфортным местом для отдыха жителей и гостей города. Согласен с жителями, приобретенная пристань должна стать предметом обсуждения контролирующих органов, — отметил Николай Панков.