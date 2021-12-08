На совещании с регионами сегодня обсуждали реализацию проектов по развитию спорта.

Его провели вместе с координатором партпроекта «Детский спорт», депутатом Госдумы Ириной Родниной.

Речь шла о том, чтобы как можно быстрей и качественней завершить строительство спортивных сооружений в рамках партпроекта. В нашей области ФОКи открытого типа достроены своевременно и уже функционируют. В Духовницком, Вольске, Пугачеве и Волжском районе Саратова. Их необходимость обсуждали с жителями, вместе добивались внесения в проект.

Когда принимали народную программу «Единой России», было много пожеланий по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры. И сейчас разработан новый проект — по строительству умных спортплощадок и модульных залов.

Буду обсуждать с жителями, спортивным сообществом, где нужны такие объекты нового типа. И добиваться, чтобы они были построены в нашей области. Вот так и работаем сообща. А оппозиция потом спрашивает: «Почему у вас есть проекты, а у нас нет?»

Отмечу – логично строить такие спортивные объекты при школах. Эта практика хорошо себя показала. Будет обеспечен порядок, достойное содержание. Главное, чтобы при этом был открыт бесплатный доступ всем желающим там заниматься.

Особое пожелание областному Минспорту – не затягивать с необходимыми нормативными документами. Если какой-то регион не будет успевать со строительством объектов, то их передадут другому. И это совершенно справедливо.