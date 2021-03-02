С работниками образования Перелюбского района обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для учреждений на текущие нужды

Об этом депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Один из главных вопросов для жителей Перелюба – реконструкция школы им. Рудченко и строительство бассейна. Вместе с общественным советом следим за ходом работ. Вот и сегодня до начала встречи побывал в школе. Отмечу — не только дизайн помещений, но и оснащение здесь на столичном уровне. Подробней расскажу позже. Следите за обновлениями моей страницы в Инстаграм.

В Заволжье продолжает вьюжить. Но мои степняки непогоды не боятся. Пришли на встречу, причем, с вопросами. На что можно будет расходовать дополнительные средства, которые получат школы и детсады. К директорам и заведующим подтянулись родительские комитеты. С родителей собирают средства то на одно, то на другое. Чтобы обеспечить учебный процесс и содержание учреждений. Хотя в Перелюбском районе ситуация, наверно, не самая сложная.

В районе 15 школ и 11 детсадов. Там обучается около 2,5 тыс. детей. Сейчас, на первом этапе нужно просчитать потребность в дополнительном финансировании на текущие нужды учреждений. Встретимся еще раз через месяц для более предметного обсуждения. Чтобы уже с мая начало поступать дополнительное финансирование. Часть средств помогу найти. Такая программа нужна в каждом районе, – пишет Николай Панков.

Напомним, ранее депутат обсудил с работниками образования Воскресенского, Хвалынского, Духовницкого, Пугачевского и Ивантеевского районов вопросы дополнительного финансирования для школ и детских садов из расчета две тысячи на ребенка. Также обсудили разработку местных программ по ремонту и оснащению учреждений образования.

На региональной неделе депутат продолжит встречи с жителями Озинского, Ершовского и Дергачевского районов.