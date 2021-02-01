Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил важность поддержки молодых художников и просветительской работы.

— Очень дорожу такими встречами, как сегодня. С Владимиром Викторовичем Ракчеевым посмотрели выставку в его галерее. Почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России. Он не только создал первую в Саратове галерею современной живописи. Но и много помогает молодым художникам. Занимается педагогической, образовательной деятельностью. Открывает дорогу в искусство нашим талантливым землякам.

За почти 30 лет через этот зал прошли много картин. Наверно, по ним можно изучать историю нашего края. И очень важно, что сюда приходят школьные экскурсии. И после этого дети уже по-другому смотрят на окружающий мир. Открывают для себя его красоту.

Сегодня здесь – работы и именитых мастеров, и молодых художников различных направлений. В том числе, из других регионов. Художникам важно, чтобы видели их картины и поверили в их талант. Не раз бывало, что критики в кого-то не верили. А потом признавались, что были неправы. И что талант художника раскрылся.

Бывая в таких культурных центрах, с гордостью понимаешь, как богаты культурные традиции нашей области. С ее многовековой художественной школой и многообразием национальных традиций. И нужно создавать условия для того, чтобы каждый с детства хорошо знал родную историю и культуру. Это важно, чтобы национальная идентичность сохранялась. И развивались творческие способности людей, – пишет Николай Панков.