Стабильная работа предприятий важна не только для работников, но и для экономики области.

И важно, чтобы профильные чиновники снова не спохватились, когда предприятие уже нельзя спасти.

Понимаю, что есть процедура банкротства Энгельсской мебельной фабрики.

Но разве не главное для областного Минпрома, чтобы предприятие не прекращало работу и продолжало выпускать продукцию?

Тем более, что у фабрики есть заказы и поставщики, и возможность не останавливать производство. Говорил по этому поводу с вице-губернатором — председателем Правительства области Романом Бусаргиным. У него есть понимание, что фабрика должна продолжать работу, а люди – получать стабильную зарплату.

Вопрос к Минпрому. У вас же, наверно, работают опытные специалисты. Которые знают все механизмы решения таких проблем. Путем переговоров с кредиторами, реструктуризации задолженности или как-то иначе. Не лучше ли задействовать эти знания и опыт? Чтобы потом не сокрушаться, что область потеряла еще одно предприятие.

Попрошу депутатов областной Думы фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ встретиться с коллективом, разобраться в ситуации и помочь предприятию.