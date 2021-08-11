Сегодня, 11 августа, в Балаково депутат ГД Николай Панков в ходе встречи с председателем ГД Вячеславом Володиным и местными жителями обсудил проекты по благоустройству.

— К этому вопросу необходимо подходить комплексно. Чтобы было комфортно не только на центральных улицах города. В этом году все подходы к объектам социальной сферы в городе будут приведены в порядок. Это 70 процентов всех тротуаров, которые стоят на балансе муниципалитета. Жители отмечают, что за несколько десятков лет впервые начались такие масштабные работы по благоустройству городской среды. Строится новый парк «Центральный», идут работы на территории одиннадцати скверов и бульваров, ремонтируются дороги и тротуары. На встречах часто звучат предложения людей начать ремонт дворовых территорий. Поэтому вместе с балаковцами будем обсуждать новый проект по ремонту дворов. Вместе с этим будем смотреть те места, где нужны детские или спортивные площадки. Начнем с того, что необходимо подготовить паспорт каждой дворовой территории. Это будем обсуждать с общественными советами,— уточил народный избранник в своем телеграм-канале.