Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» ответил на вопросы дольщиков.

— Поступает много вопросов от дольщиков ЖК «Победа». Обманутых дольщиков. Попробую на эти вопросы ответить.

Скажу сразу, что касается проектных решений, кранов, кирпичей, экспертизы и так далее, думаю пригласить специалистов — архстройнадзор. Пусть сотрудники надзорных органов оценят техническую сторону строительства. Согласен с дольщиками — все, начиная от материалов, должно быть по проекту.

Для разъяснения юридических вопросов приглашу работников прокуратуры. Все должно быть по закону.

И сам хочу как можно скорее встретиться с дольщиками. Но для этого нужно было найти нового инвестора, для продолжения строительства. Удалось это сделать. Есть организация, которая готова выделить собственные 600 млн на достройку.

Но много препонов. Прежние участники строительства оставили много «камней». Как уже говорил, все хотят только забрать и поделить деньги. Такая неутешительная реальность, она сформирована за многие годы нашими застройщиками. На многих домах видел, для них главное -карман набить. И не важно, за счёт кого — государства, дольщиков, бизнеса. Сейчас с ними боремся. Это называется — возьми у льва мясо. Пока получается. Правда не так быстро, как хотелось. Да и есть дольщики, нанятые ими. Кто-то за копейки квартиру приобрёл, кому-то приплатили. И они не заинтересованы, чтобы дом строился. Чем дольше ситуация будет непрозрачной, тем для них лучше. Воровства больше.

Думаю, скоро встретимся с дольщиками. Возможно, на следующей неделе. Как только будут закреплены юридические права за инвестором. Тогда и встретимся. И сейчас каждый день занимаюсь нашим домом. Для всех нас главное, чтобы дом достроился. Вместе мы сможем это сделать,- пишет Панков.

