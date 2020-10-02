Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, что во время визита в Саратов председатель госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на ошибки при реализации социально-значимых проектов

— Думаю, и сам мэр Саратова не предполагал, что так получится. И что не все сойдет с рук. День был необычный, теплый и солнечный. Хорошая погода предполагала и хорошее настроение. До тех пор пока спикер госдумы не начал инспектировать городские объекты, где идет реконструкция и строительство. Это сквер Марины Расковой, стадионы «Волга» и «Спартак», инфекционный центр, площадь Кирова, тротуары в Заводском районе. Он указал на системные ошибки по выбору подрядчиков, на отставание от сроков и недоделки. И тут улыбки сразу померкли под масками медицинскими. Да, слушать такое было горько, но возразить было нечего. Володин в строительных технологиях, проектной документации разбирается от и до. И не раз поднимал вопрос, что к проведению конкурсов по выбору подрядчиков власть должна относиться предельно ответственно. Он такой. Как бы хорошо ни относился, а результат всегда спросит строго. Интересы жителей, которые ждут эти объекты – всегда на первом месте, — пишет Николай Панков.