Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал о рабочей поездке председателя Госдумы Вячеслава Володина на набережную Саратова.



— Вячеслав Володин предложил дорожному департаменту города всем выйти на набережную Саратова. Не с бравадами, а самим переделывать недостатки. Исаеву было сказано: вплоть до увольнения тех, кто допустил некачественную работу.

Проект, предъявленный мэром по въезду в Саратов, Володин просил обсудить с жителями. Деньги есть, пора начинать. Обсуждать с жителями. А главное — любить город, жителей. Тогда у подчиненных появится и ответственность, и качество. А пока не видно, чтоб архитектура города проработала этот проект, — пишет Николай Панков.