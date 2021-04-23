Сегодня, 23 апреля, депутат Государственной думы Николай Панков во время визита в Балаково обсудил с жителями концепцию парка.

Один из вариантов объекта включает в себя три зоны — для массовых мероприятий со сценой, активного отдыха для детей и взрослых, спортплощадками и для спокойного отдыха.

Местные жители высказали свои пожелания — чтобы появился бассейн, велодорожка, сад, пруд. Последний вызвал нарекания, поскольку некоторые горожане опасаются за жизнь детей. Было предложено сделать искусственный водоем для минимизации рисков.

—Парк должен воплотить все поколения, возрасты. Чтобы каждый пришел и нашел что-то для себя. Здесь должно быть красиво и комфортно, — подчеркнул Николай Панков.

Он отметил, что посещение парка будет бесплатным.

Кроме того, он особо подчеркнул, что парк будет бесплатным для посещений.

— Надо сделать так, чтобы Балаково мог гордиться парком, чтобы его можно было с гордостью показывать приезжим, – заявил депутат ГД Николай Панков.