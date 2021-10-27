Несколько лет назад встречались с заместителем министра обороны РФ Николаем Александровичем Панковым.

По вопросу, крайне важному для жителей Саратова. О передаче земли в микрорайоне «Звезда» в муниципальную собственность. Для строительства школы и детского сада. С такой просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу обращался председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас этот проект спикера успешно реализован. Он продолжает решать ключевые вопросы для людей и в Саратове, и в районах.

В том числе, в военном городке Шиханы-2.

Сейчас здесь построен многофункциональный спорткомплекс, идет капремонт школы искусств.

Часто бываю там, обсуждаем с жителями качество работ и что ещё необходимо сделать. Продолжится ремонт дорог, приведены в порядок самые проблемные тротуары. Будет открыт большой сетевой магазин. Осталось решить проблему по строительству современной школы. Сейчас ученики занимаются в здании детского сада.

Как раз по этому вопросу и встречался вчера со своим тезкой. Зная уже по опыту, как конструктивно работает Николай Александрович.

О том, как будет решаться проблема, буду держать в курсе жителей Шихан-2 и всех моих подписчиков.