Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поддержал назначение Игоря Пивоварова на новую должность — вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора.

— Считаю, решение депутатов о назначении Игоря Пивоварова на новую должность в правительстве – одно из ключевых для эффективной работы аппарата губернатора. Он из тех, для кого бумаги и директивы никогда не заслоняют интересов наших жителей. Знаю это по совместной работе и в Вольском районе, и в Саратове. Всегда имеет свое мнение по острым вопросам, не вставая на защиту «чиновничьего мундира», а добиваясь справедливости по отношению к людям. Уверен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет конструктивной, направленной на решение проблем, которые поднимают жители, — отметил Панков.