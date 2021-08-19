Депутат Государственной думы внимательно следит за ситуацией с возгораниями в Ершове.

Об этом Николай Панков написал в своём Telegram-канале «Пара слов».

Как признался Николай Васильевич, он находится постоянно на связи с районом.

Точно известно, что угрозы для населения и имущества нет. Горят заброшенные сады.

На борьбу с огнём, со слов депутата, стянуты все силы.

Причина ЧП — длительное отсутствие дождей и 40-градусная жара. В таких условиях, со слов Панкова, нужно быть предельно осторожными.

Фото : Соцсети