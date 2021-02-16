Депутат госдумы Николай Панков окажет помощь жителям дома, пострадавшего от пожара в Балаково. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

— Сейчас связался со своим помощником в Балаково. Там произошла трагедия. Загорелся дом. Люди остались и без жилья, и без имущества. Хорошо, что никто не пострадал. Поручил выяснить, какая помощь нужна жителям сгоревшего дома на улице Академика Жука. Обязательно окажу нуждающимся помощь. Постараюсь встретиться во время рабочей поездки в Балаково.

Конечно, власти необходимо разместить людей. Обеспечить питание и быт. Главное, чтобы никто не остался без внимания и защиты. Провести обследование дома и найти решение, что дальше будет с жильем для жителей. Конечно, провести расследование и установить причину пожаров. Это не один дом в этом микрорайоне, подвергшийся возгоранию, — отметил Панков.