Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал мнение об отношении чиновников к строительству ряда социально важных объектов в области. Свой пост он озаглавил «Зампредство в должность, министерство в ребро».

— Все больше и больше узнаешь почерк отдельных людей, работающих во власти. Иногда на вопрос: «Вы для чего?», понимаешь, что часть из них работают для трудовой книжки. Некоторые — чтобы покичиться должностью. Замечу, при хорошей зарплате. Некоторые разрешенные послабления по коронавирусу позволили выезжать в районы. На стройки. Ездил в Ершовский район на новый корпус Чапаевского санатория. Жара в степных районах в 37 градусов, отсутствие областной дороги Балаково — Ершов не должна вводить в уныние. Хотя этот случай показал нежелание части ведомств работать для людей.

Объект напоминает мне времена былые. Когда более 20 лет назад вице-губернатор Володин начал строить современный пансионат. Это просторные, хорошо спланированные помещения, где можно обеспечить современные условия лечения и пребывания пациентов. Одним словом, построил он современный корпус. Отделку не успел. Был вынужден уехать в Москву. Так вот, за эти годы никто гвоздя там не вбил. Кстати, до сих пор ни крыша не протекла, ни стены просадку не дали.

Так вот, приехал на стройку и вспомнил фильм «20 лет спустя». Фактически чиновники все те же, только не то чтобы постарели, но немного изменились. И на должностях других. Конечно, и сам тоже не забальзамирован. Дело в другом. Спикер еще в прошлом году средства нашел. На проект, коммуникации, общестроительные работы. Пока строят. И вот вижу: глаза прямо мутнеют у строителя. Думал, жара в лоб его бьет. А он говорит: «Денег бы еще». Что-то скучно становится. Хотя всего на бюджетных подходах миллионов 800 получил. Долго он потел, когда спросил про его налоги. Называл цифру — 60 миллионов рублей хотя по справке УКСа руководитель фракции сказал, что всего 8 млн. руб. Это тоже очень плохо. Но дело в другом: ни один представитель областного министерства не ответил: «Сделали заявку на то, чтобы предусмотреть финансирование объектов за счет федерального бюджета». Ни в Ершове, ни в Пугачеве. Ни в других районах по другим объектам. И так на меня со строителями укоризненно посмотрели. Вроде: а что Володин нам денег не даст на наше счастливое будущее? Правда, представитель УКСа на мою реплику, что только недавно за взятку в пять миллионов рублей правоохранители привлекли одного из чиновников, сказал: «Да, факт не красит».

Сегодня с Бусаргиным говорил по стройке. Он человек в системе относительно новый, сразу провал зампредов других ведомств увидел. Хочет исправлять. Так боюсь другого. Как бы Володин на чиновничество не осерчал. Хотя знаю точно — он всегда исходит из потребности людей. И развитием санаториев занялся только из-за этого, — пишет Панков.