Жители не должны платить за то, что ресурсоснабжающая организация не может выполнить взятые на себя обязательства. Поднимать тарифы на водоснабжение недопустимо. Это подчеркнул сегодня депутат госдумы Николай Панков на рабочей встрече по организации водоснабжения.

Кроме ООО «Концессия водоснабжения-Саратов», в ней приняли участие профильные структуры города и области, комитет госрегулирования тарифов, прокуратура, а также представители общественности.

— Хорошо знаю, как важна для жителей проблема изношенности коммуникаций. От них поступает много жалоб. Например, была течь на улице Менякина, для ремонта пришлось вскрывать новое покрытие. На Малой Затонской уже не раз бил «коммунальный фонтан». Детский сад на улице Исаева регулярно остается без воды из-за порывов водовода, — привёл ряд примеров из своего округа Николай Панков.

Как отметили участники встречи, за время, прошедшее с заключения концессионного соглашения, водопотери при авариях сократились незначительно. При этом жители по-прежнему часто сидят без воды. Иногда приходится и менять маршруты городского транспорта на время вскрышных работ.

Директор ООО «КВС-Саратов» Сергей Журавлев отметил, что на данном этапе организация вынуждена направлять основные усилия на замену магистральных труб большого диаметра. В то время как основные жалобы людей вызывают порыва на внутриквартальных сетях, которые тоже практически полностью нуждаются в замене.

Марина Евсюкова, как представитель общественного совета Иволгино, возмутилась низкими темпами ремонтных работ и отсутствием обратной связи КВС с жителями.

— У нас любой порыв на коммуникациях превращается в проблему недели на две. Обратной связи с вашей организацией практически нет. Это касается не только ремонтных работ, но и борьбы с незаконными врезками. В прошлый раз мы неделю сидели без воды, потому что рабочие не приступали к ремонту, — подчеркнула она.

Председатель комитета госрегулирования тарифов области Лариса Новикова отметила, что ремонт и модернизация сетей во многом проводится за счёт тарифных источников. В то время как концессионное соглашение предусматривает вложение собственных средств организации.

Озвучила свою позицию и прокуратура. В настоящее время направлено исковое заявление в суд, чтобы понудить КВС к исполнению программных мероприятий, которые не исполнены за прошедший период деятельности.

— Получается, что область и жители свои обязательства выполняют. А вы после нескольких лет говорите, что не можете вкладывать свои деньги, и нужно повышать тариф. Тогда зачем город заключал с вами соглашение и передавал имущество? Считаю, такая позиция неправильная. Сначала надо выполнить свои обязательства, повысить качество услуги, а потом уже поднимать вопрос об увеличении прибыли. Интересы жителей должны быть на первом месте, — подвёл итог обсуждения Николай Панков.