На сегодняшней пресс-конференции секретаря реготделения партии «Единая Россия» Николая Панкова народный избранник рассказал о региональном списке партии на выборах в Госдуму. По его словам, в список вошли профессионалы — лидеры предварительного голосования.

— Возглавил список Вячеслав Володин, который всегда решал вопросы для Саратовской области, независимо от того, на какой должности был. Вторым идет зампредседателя бюджетного комитета Глеб Хор. Виктор Кидяев занимается вопросами местного самоуправления. Виталий Ефимов, бывший министр транспорта РФ, член профильного комитета, очень активный человек, занимается вопросами строительства дорог, транспортными вопросами. Его знают все руководители этой сферы, — заявил Николай Панков.

Он выразил уверенность, что участники регионального списка помогут непосредственно решать вопросы населения: готовить проекты, защищать их на федеральном уровне, привлекать финансирование.

Николай Панков обозначил, что по 163 округу идет Вячеслав Володин. Ранее он там не избирался, но «дела говорят сами за себя». По 164- сам Николай Панков, 165- Андрей Воробьев — «перспективный политик». По 166 — Александр Стрелюхин, бывший руководитель Энгельсского района, экс-председатель правительства области.