Депутат госдумы Николай Панков предложил обсудить проблемы санаториев области и найти решения по их поддержке. Встречу по этому вопросу планируется провести в четверг. Об этом депутат рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Посетил с рабочим визитом санаторий «Светлана» в Вольском районе. Он широко известен не только у нас, но и за пределами области. На встрече предпринимателей с Вячеславом Володиным директор санатория поднимал вопрос об отсрочке коммунальных платежей.

Решил сам ознакомиться с ситуацией. И по загрузке, и по коммунальным платежам. Есть и другие вопросы. Кстати, в «Светлане» разработали специальную программу по реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией. Это ряд процедур: минеральные ванны, массаж, «горный воздух», лечебная физкультура.

Отмечу, в нашей области санатории уникальные. И Чапаевский в Ершовском районе, и Пугачевский, и «Светлана», и «Пещера монаха» в Хвалынском. Ко мне ещё из балаковской «Синей птицы» обращались. Они все находятся в моем округе. Все их посещаю в рабочих поездках. Коллективы везде прекрасные, работают профессионалы. После «второй волны» коронавируса число отдыхающих сократилось. Например, в «Светлане» их сейчас всего шесть человек.

Поэтому обострились финансовые и другие проблемы учреждений. В решении которых нужна помощь. Сегодня договорились с председателем правительства области Романом Бусаргиным провести по этому вопросу совещание в четверг. Он проблему понимает.

Предложил пригласить на эту встречу все заинтересованные структуры. Думаю, правильно будет пригласить к разговору все санаторные учреждения области. Причём, планируем пригласить и ресурсоснабжающие организации. Соцстрах местный. Заинтересованные министерства и ведомства. От нас всех зависит дальнейшее развитие этих учреждений. Им как никогда нужна поддержка. А лучше помочь им сейчас, чем потом создавать заново, — отметил Панков.