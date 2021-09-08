Сегодня, 8 сентября, депутат ГД Николай Панков посетил детскую школу искусств в Шиханах-2. Ремонт ведется на благотворительные деньги.

— Главной проблемой было отсутствие нормального отопления. Трубы разных эпох были свернуты вместе и работали неудовлетворительно. Сейчас проблема решается. На месте работают два подрядчика. Сейчас они делают стеклопакеты, фасад здания. На все это осталось 2,5 месяца. Главное успеть до холодов, — отметил он и уточнил, что здесь нужно назначить конкретный срок.

Ремонт решено завершить до 20 ноября, на это время уроки продолжатся в местном доме офицеров. Николай Панков также отметил, что в планах также заложено благоустройство территории вокруг школы искусств.