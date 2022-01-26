Сегодня, 26 января, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» выразил мнение, что создание МУПов по благоустройству в районах города позволит повысить качество работы коммунальных служб.

-Сегодня мэр Михаил Исаев анонсировал создание МУПов в районах города. Думаю, это правильное решение. В каждом районе появится своя техника и те, кто персонально будет отвечать за работу по уборке и содержанию дорог, тротуаров, пешеходных зон и дворовых территорий.

В социальных сетях жители района информируют о качестве уборки от снега на подходах к объектам социальной сферы и во дворах. Скажу, не всегда положительно отзываются. Многие с пониманием. В начале недели говорил на эту тему с ответственными чиновниками из администрации Волжского района. И если Усть-Курдюмскую и Менякина чистят регулярно, то во дворах еще много работы. Одной из проблем недостаточной уборки называют отсутствие в районе МУПа по уборке района. Нет ни людей, ни техники.

В Юбилейном сегодня расчищены подходы к гимназии №7 и школе искусств, снег убирают в микрорайоне 107 лицея и 66 школы. Это территории, на которые просили меня обратить внимание жители. Во дворах Иволгино также наведен порядок. Здесь люди просили расчистить подъезд к мусорным контейнерам, чтобы вывоз могли осуществлять регулярно. Вместе продолжим работу, – пишет Николай Панков.