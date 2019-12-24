Еще недавно Вячеслав Володин проводил совещание по заводу «Тролза», и результат не заставил себя ждать. 29 миллионов направлено на выплату задолженности по зарплате работникам предприятия.

В начале декабря инвестор приступил к работе по созданию нового производства на базе завода. Начало положено хорошее. Первым делом выделены средства на погашение долга по зарплате перед трудовым коллективом. Это первый шаг, далее в планах развитие производства, выпуск новой линейки троллейбусов, и самое главное, создание новых рабочих мест.

Напомню, спикер взял под личный контроль ситуацию на заводе. С самого начала для него было важно сохранить уникальное для региона предприятие и защитить интересы трудового коллектива. Знаю, сколько сил он потратил на это. Поиск инвестора, предотвращение продажи земли в частную собственность, обеспечение завода новыми заказами, погашение долгов по зарплате. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что завод будет жить. Цеха работают, в этом убедился сам, когда был на встрече с коллективом. А интересы людей защищены.