Земельные участки, предоставленные многодетным семьям Хвалынского района, нуждаются в обустройстве и обеспечении инфраструктурой. С такой проблемой жители обратились в социальных сетях к депутату госдумы Николаю Панкову. Сегодня парламентарий встретился с людьми на территории земельных участков на улице Купеческой и Садовом проезде в Хвалынске.

На улице Купеческой жители получили землю несколько лет назад, но пока не могут начать строительство, поскольку не подведены необходимые коммуникации.

Как отметил Николай Панков, такая проблема – общая для многих муниципалитетов. В местных бюджетах сложно найти необходимые средства, чтобы сразу обеспечить инфраструктуру на участках для многодетных семей, провести воду и газ.

— Такую проблему решаем в Балаково, создали там рабочую группу с участием местной власти и ресурсоснабжающих организаций. Будем и здесь ее решать вместе. Спасибо за вашу активность и стремление комфортно обустроить новые жилые микрорайоны. Все будет обсуждаться с вами – коммуникации, уличное освещение, дороги, – обратился к жителям Николай Панков.

На Садовом проезде ситуация с коммуникациями лучше, но здесь новые дома тоже не строятся. Как пояснили жители, не обозначены границы участков. Люди не понимают, где их земля, а где уже соседская.

— Считаю, необходимо собрать всех собственников, каждому показать его разграниченный участок, выслушать мнение, все ли его устраивает. Тогда у людей будет заинтересованность оформлять землю, планировать здесь свое будущее. Готов подключиться, если нужна помощь, – отметил Панков.

По словам представителей районной администрации, в текущем году есть возможность за счет бюджета приобрести водопроводные трубы. Их планируется установить силами муниципального предприятия на улице Купеческой.

Кроме того, чтобы подвести линии инженерных коммуникаций к 27 участкам, требуется разработать проекты планировки и межевания территории.

— Вместе обсудим вопрос, что еще необходимо сделать, какая нужна поддержка, чтобы земельные участки многодетных семей стали обустроенными, и там можно было начать строительство. Составим план работ для поэтапного выполнения. Всегда готов помочь и буду на постоянной связи с людьми, в том числе, в социальных сетях, – подвел итоги встречи Николай Панков.