Все решения, связанные со строительством академии футбола в Балаково, должны приниматься после открытого общественного обсуждения. Об этом депутат ГД Николай Панков выказался в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Разделяю позицию балаковцев и понимаю их возмущение планами по вырубке части деревьев в городском парке. Строительство академии футбола, безусловно, важно для развития этого вида спорта. Но все шаги по возведению такого значимого объекта нужно обсуждать с людьми.

Жители подчеркнули – спортивный объект нужен, но не в ущерб зеленой зоне. Говорили с ними об этом во время рабочей поездки в Балаково. Полностью на их стороне – нужно слышать людей! И только после открытого общественного обсуждения можно принимать какие-то решения по этому важному для горожан вопросу, — высказался Панков.

Напомним, по словам представителей Народного фронта, городская администрация собирается передать два гектара парка под строительство частной «Академии футбола».