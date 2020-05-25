Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» призвал анонимных критиков не чинить раздор и не кощунствовать, делая различные заявления по поводу митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Свой пост он назвал «Бойся данайцев, дары приносящих».

— До смешного доходят размышления взрослых дядек. Чуть выехал из области на пленарное заседание, как начали кощунствовать. Не раз говорил: в отличие от анонимов (читай, лгунов), свою позицию всегда высказываю открыто.

Из-за хайпа и жажды денег добрались уже до митрополита Лонгина. Сам открыто говорил своему другу, епископу Покровскому и Николаевскому Пахомию, что закон — он для всех граждан един. А здесь гляжу, в смех ударились. Чудные дела ваши, а может вы правы, и демоны кружат. Уж и Владыка выразил сожаление о содеянном. Нет, черти, не отдыхают. Раздор пытаются чинить. Сами-то забыли про грех. Не судите, да не судимы будете. Не ставьте себя выше Патриарха, в ситуации разберутся и без вас, — пишет Панков.