Депутат ГД Николай Панков высказался об обрушении дома — соседним с домом Яхимовича в Саратове.

— Считаю, это не отдельный случай. А часть спланированной схемы по уничтожению исторических памятников в центре Саратова. Так же, как и более ранние обрушения, и пожары. Должно быть проведено расследование с выявлением причастных лиц и установлением меры ответственности. И тех, кто строил здание рядом с объектом культурного наследия. И тех, кто выдавал на это разрешение. Это говорит и о слабости областного управления по охране объектов культурного наследия. И о бездействии министерства культуры и профильного комитета областной Думы. Здесь возможна и коррупционная составляющая, это уже установят правоохранители.

Недавно с другими депутатами Госдумы обратился к прокурору области Сергею Филипенко, губернатору Валерию Радаеву и в управление по охране объектов культурного наследия. Предложив понудить собственников исторических зданий соблюдать меры по их охране и надлежащему содержанию. А иначе – передавать дома в собственность государства. Это поможет сохранить культурное наследие нашей области. События подтверждают необходимость такой инициативы. И срочных действий по спасению исторических зданий, — написал политик в своем телеграм-канале.