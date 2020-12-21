Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что решения судов в пользу Росимущества приняты по 109 земельным участкам Саратовского авиационного завода.

— 12-й Арбитражный апелляционный суд утвердил решение о возвращении в госсобственность земель бывшего аэродрома САЗ. Это 171 гектар, огромная территория. Рабочая группа, созданная по инициативе Вячеслава Володина, постепенно добивается поставленной цели. На сегодня приняты решения судов о возврате 109 земельных участков общей площадью 273 гектара. Из них 86 участков уже оформлены в госсобственность. А также четыре из пяти убежищ гражданской обороны. Возвращенные объекты и земля будут использоваться для развития города, на благо жителей. Сейчас городу главное — не дать возможности никому их опять умыкнуть у жителей, — отметил Панков.