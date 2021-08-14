В Народную программу «Единой России» предложили включить восстановление системы мелиорации и реконструкцию системы водоснабжения в левобережных районах нашей области.

Об этом шла речь сегодня на расширенном заседании регионального политсовета партии.

«Обеспечение питьевой и поливной водой — жизненно важный вопрос для нашего засушливого Левобережья. В том числе, в Дергачевском, Ершовском, Краснопартизанском, Перелюбском районах. Много раз обсуждали с жителями и решали проблемы водоснабжения. И это очень важное предложение для народной программы», — отметил Николай Панков.

Директор Государственного казённого учреждения Саратовской области «Центр развития Саратовской агломерации» Александр Стрелюхин подчеркнул, что качественное водоснабжение и комплексное развитие мелиорации необходимы также и для жителей Александрово-Гайского, Новоузенского, Питерского районов.

Напомним, жители Саратовской области направили более 79 тысяч предложений в Народную программу «Единой России». Окончательное решение о включении предложений в Народную программу будет принимать Съезд партии 24 августа в Москве.

Делегаты от нашей области будут добиваться включения всех инициатив в окончательную редакцию Народной программы партии «Единая Россия».