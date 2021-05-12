Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал отчёт председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о результатах деятельности кабмина за 2020 год.

— Сегодня в Государственной думе выступал с отчетом о работе Правительства премьер Михаил Мишустин. В самом начале выступления он отметил существенный вклад саратовского НИИ «Микроб» в создание санитарного щита России в год пандемии. Вклад наших земляков получил заслуженную высокую оценку!

Премьер сообщил об оперативных мерах Правительства, выделившего в прошлом году более 10 процентов бюджета страны на поддержку граждан России, сохранение рабочих мест на предприятиях, экстренную модернизацию здравоохранения. Но главная роль в победе над пандемией, конечно, за нашими людьми, героизмом медиков, ученых, десятков тысяч волонтеров, отстоявших вахты в «красных зонах».

Несмотря на тяжелейший за всю новейшую историю удар по российской экономике, в этот ковидный раз она выстояла и даже выходит на положительную динамику по мнению Правительства. Здесь вклад наших аграриев трудно переоценить — даже в разгар пандемии селяне превзошли показатели 2019 года!

Сейчас, на этом сделал акцент премьер, предстоит перезапуск секторов экономики, промышленности с учетом изменения рынка труда, стремительной цифровизации, развития новых технологий.

Здесь моя задача, как депутата от Саратовской области — заводить наш регион в новые федеральные программы по поддержке муниципалитетов, обновлению школ, детских садов, развитию внутреннего туризма, модернизации систем водоснабжения и очистных сооружений, обучению новым востребованным специальностям наших ребят.

«Страна идет вперед, когда развиваются регионы» — об этом говорит и наш президент. Наша область обязана быть в авангарде развития России — для этого есть колоссальный потенциал. Но любой потенциал ценен в его раскрытии и тут уже многое зависит от работы на местах. Для районов, к примеру, это банально вывезти мусор, убрать позорные несанкционированные свалки, проехаться, если дождутся, вечером на общественном транспорте. Давно пора научиться властям регулярно общаться с людьми живьем, не прячась за аватарки в соцмедиа — будет интересно, обещаю. Глядишь, и рабочая повестка станет актуальной. Хватит уже разгильдяйство списывать на карантин. Считаю, если чиновник на работу ходит и зарплату получает — будь добр, держи ответ за итоги деятельности. Вот премьер Мишустин, например, пришел и отчитался, хотя острые вопросы были и к нему, — пишет Панков.