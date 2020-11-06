Нашему региону будут выделены дополнительные средства на решение важных проблем. Об этом рассказал депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Летом и осенью часто встречался с аграриями, в том числе, по вопросу развития мелиорации. В нашей области, особенно в Заволжье этот вопрос актуальный. Сельхозпроизводители говорили, что до 60 процентов достигает

повышение урожайности при орошении. Думаю, новость, о которой хочу сказать, их особенно обрадует. Трехсторонняя комиссия одобрила предложения о выделении 16,8 миллиона рублей на реализацию ведомственной программы по развитию мелиоративного комплекса. Итого наша область, в целом по федеральной программе, получит на эти цели 256,6 миллиона рублей.

Еще одно важное направление. На передовой борьбы с коронавирусом сейчас находятся не только врачи, но и социальные работники. На поддержку тех, кто помогает заболевшим и тем, кто в группе риска, будут выделены дополнительные средства в объеме 52 миллиона рублей, всего для этой цели – 428,7 миллиона. Как раз о федеральной помощи говорил Вячеслав Володин. Он поднимал и вопросы недостаточного, а иногда и безответственного подхода в области. Спасибо за труд всем, кто помогает людям, не жалеет сил и сам каждый день рискует своим здоровьем, — пишет Панков.