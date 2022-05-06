Принято важнейшее решение, в результате которого наша область сэкономит около 2 млрд рублей. Эти средства она сможет направить на реализацию проектов для жителей вместо оплаты банковских процентов.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Области выделено более 15 млрд рублей для замещения коммерческих банковских займов бюджетными. Очень важно, что часть выделенных средств пойдёт на замещение займов муниципалитетов и снижение долговой нагрузки для них. Теперь процентная ставка по кредитам вместо 17% составит 0,1%. А сэкономленные средства останутся в бюджете области и муниципалитетов и будут направлены на повышения качества жизни людей.

Немаловажно — это решение полностью избавит область от коммерческих кредитов. Замечу, они были набраны на кабальных условиях предыдущим губернатором», — пишет Николай Панков.

Ранее в телеграм-канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове появилась информация о выделении области более 15 млрд рублей. Средства будут направлены на замещение банковских кредитов бюджетными.