Сегодня, 31 марта, депутат ГД Николай Панков встретился с жителями микрорайона Улеши в Саратове.

-Проблема наболевшая – у памятника защитникам саратовского неба строится коммерческое здание. Жители справедливо выступают против. Монумент увековечивает память о зенитчиках, погибших в годы войны. Кроме того, здесь единственный выезд из микрорайона и зелёная зона. А под земельным участком планируется построить необходимый микрорайону ливневый коллектор.

Ситуация сложная. Какие-то чиновники 14 лет назад отдали этот участок в аренду, не думая о последствиях. Кстати, надо еще разобраться, почему им это сошло с рук. А арендатор начал строительство, не поинтересовавшись, что люди хотят на этом месте увидеть. Теперь трудно найти компромисс, и речь идет об изъятии земельного участка.

Главная задача — решить проблему строго в рамках закона. Судебный процесс пусть идёт своим чередом. А параллельно пусть продолжается диалог жителей, застройщика и городской власти. Нужно найти решение, которое устроит всех.

Попрошу областного прокурора Сергея Филипенко взять вопрос на личный контроль. Знаю его государственную позицию и то, что он всегда помогает решить проблемы людей, — написал чиновник.