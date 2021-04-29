Об этом депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграмм-канале «Пара слов». О случаях отключения воды вместе с отоплением жители пожаловались депутату в социальных сетях.

— Обращусь в прокуратуру и контролирующие органы с просьбой провести всестороннюю проверку и наказать виновных. Горячая вода должна вернуться в дома Юбилейного.

С окончанием отопительного сезона кончается и горячая вода. Ситуация неприемлемая. Но жители микрорайона Цветочный и Изумрудный живут так уже несколько лет. Люди вынуждены пользоваться водонагревателями. Поставщик не раз нарушал общения вернуть горячую воду в дома. Есть вопросы и к работе управляющей компании.

Во время встречи жители Цветочного рассказали, что местной котельной невыгодно работать в летний период. Поэтому руководитель ресурсоснабжающей организации летом «вешает замок» на котельную. Такой подход – когда мне выгодно, работаю, когда невыгодно, нет – недопустим, — подчеркнул Николай Панков.