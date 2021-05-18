Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков пригласил на встречу бывших выпускников и преподавателей балаковского речного училища. Обсудили планы по его возрождению. Об этом депутат рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В этом году закончится ремонт в здании бывшего балаковского речного училища. И теперь нужно решить, что здесь будет дальше. Для этого пригласил тех, кто здесь когда-то учился и работал.

Конечно, им важно, чтобы в стенах этого уникального здания снова обучали лучших в Поволжье речников. Рассказали о традициях родного училища. О том, как проходили практику на Волге, от Городца до Астрахани. Это было единственное училище в области, которое с тридцатых годов до двухтысячных сохраняло все свои специальности. И сегодня тоже очень востребованы рулевые, мотористы, крановщики, механики и другие «речные» профессии. Все больше слышно жалоб от работодателей, как трудно найти хорошего специалиста.

Если будет принято решение о возрождении училища, то прежний коллектив готов оказать методическую помощь. Большое спасибо, их опыт и профессионализм неоценим. Вместе обсудим предложения по учебной программе, – пишет Николай Панков.