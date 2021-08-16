Депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с саратовцами проекты дальнейшего развития Волжского района.

Эффективная подготовка к отопительному сезону во многом зависит от работы управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, как и многие другие вопросы качества жизни людей.

Это отметил Николай Панков, обсуждая с представителями коммунальной сферы проблемы, нуждающиеся в решении в Волжском районе.

В обсуждении также принял участие глава Саратова Михаил Исаев, профильные структуры города и области, представители ресурсоснабжающих организаций и старшие по домам.

— Сейчас в районе реализуется ряд проектов по развитию социальной сферы и благоустройству. Строится поликлиника и парк в пос. Юбилейном, будет построена школа в Иволгино, продолжается ремонт тротуаров. Уже скоро начнутся занятия на новом ФОК открытого типа. Продолжается ремонт тротуаров. Планируется создание пляжа в Волжском районе, расселение аварийных домов на въезде в Саратов, строительство общественной бани. Но качество жизни людей напрямую зависит и от качества коммунальных услуг. Это отопление, электро- и газоснабжение, горячая и холодная вода. А также своевременное решение всех возникающих коммунальных вопросов, — отметил Николай Панков.

—Именно к работникам управляющих компаний люди приходят с коммунальными проблемами в первую очередь. И очень важно на это своевременно реагировать и быть всегда на связи с людьми, — подчеркнул Николай Панков.

Старшие по домам озвучили ряд вопросов, важных для развития района. Это продолжение строительства объектов социальной сферы, благоустройство дворов и ремонт дорог.

— Эта работа будет продолжаться. В Волжском районе стартует программа по благоустройству дворовых территорий, этот вопрос назрел. То же самое касается и ремонта подъездных путей к домам. На первом этапе нужно подготовить проекты: что необходимо сделать в каждом дворе. В этом можете помочь и вы, как активные жители, — отметил Панков.

На мероприятии также обсудили вопрос транспортной доступности. Жители попросили возобновить маршрут №89, который напрямую связывает Волжский район с Ленинским. Николай Панков отметил, что график его работы должен быть удобен людям.