Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков встретился с многодетными семьями Хвалынского района. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— В Хвалынске, несмотря на дождь, смотрим, что выполнено за полгода на участках многодетных семей.

Вопрос коммуникаций здесь такой же острый, как в Балаково. Кроме того, есть и проблема с межеванием. Участки были «нарезаны» только на бумаге. А в реальности чистое поле.

Участки расчищаются от зарослей. Хоть и медленно. Если бы работа шла быстрей, мы бы сейчас не стояли под дождём, а все бы шло в рабочем порядке. Что касается разграничения участков, дело почти не сдвинулось. Видно, колышков жалко кому-то. А ведь от этого напрямую зависит подведение коммуникаций. Как люди будут подавать заявки на электроснабжение, если даже не представляют, где их участок?

Мы не для того составляли поэтапный план, чтобы работать от случая к случаю. Во всем нужна система.

Договорились, что проектно-сметную документацию на строительство инженерных коммуникаций надо готовить быстрей. Не хватает средств — буду помогать. По электроснабжению надо собрать заявки от многодетных семей и подвести коммуникации к границе участков. А люди сами решат, сейчас им подключаться или позже.

Пока это не будет сделано, будем с местной властью и ресурсоснабжающими организациями под дождём стоять. И под снегом, и под градом, – пишет Николай Панков.