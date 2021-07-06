Сегодня, 7 июля, депутат ГД Николай Панков встретился с жителями Волжского района Саратова на территории солярия в Затоне для обсуждения благоустройства береговой линии.

— Отмечу, с открытием нового пляжа посетителей стало меньше. Здесь запрещено купаться. В то время как новый пляж имеет все разрешения и оборудован с точки зрения безопасности. Проект благоустройства будем обсуждать вместе с жителями. Сегодня представители общественного совета предложили включить в проект установку детской и спортивной площадки, питьевые фонтанчики, раздевалки, пляжные зонтики и шезлонги.

Наличие протяженной береговой линии — это преимущество для нашего города. Важно, чтобы эта территория была комфортной для отдыха жителей и гостей Саратова. Решение где обустроить пляжи или набережную должны принимать люди, — написал политик по этому поводу в своем телеграм-канале «Пара слов».