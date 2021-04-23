С 1 июля уровень зарплат сотрудников станции скорой помощи в Балаково будет не ниже, чем в Саратове.

Депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что решение этого вопроса облегчит труд медработников.

Сейчас сотрудники вынуждены совмещать ставки, чтобы оплата труда была достойной. Повышение зарплат врачам до 60 тысяч рублей направлено на то, чтобы сохранить коллектив и привлечь молодых специалистов. Считаю, что и конкуренция среди профессионального сообщества будет выше. Значит, будет повышаться и качество медицинской помощи, — сказал Панков.

Депутат напомнил, что по соглашению с СГМУ в Балаково будут открыты медицинские классы. Профориентация школьников необходима, чтобы люди осознанно шли в профессию.

Напомним, с этого года Панков установил надбавку к стипендии тем студентам Балаковского медицинского колледжа, которые останутся работать на станции скорой помощи в Балаково, чтобы выпускники не уезжали из родного города.

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