С 1 июля уровень зарплат сотрудников станции скорой помощи в Балаково будет не ниже, чем в Саратове.

Депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что решение этого вопроса облегчит труд медработников.

— Сейчас сотрудники вынуждены совмещать ставки, чтобы оплата труда была достойной. Повышение зарплат врачам до 60 тысяч рублей направлено на то, чтобы сохранить коллектив и привлечь молодых специалистов. Считаю, что и конкуренция среди профессионального сообщества будет выше. Значит, будет повышаться и качество медицинской помощи, — сказал Панков.

Депутат напомнил, что по соглашению с СГМУ в Балаково будут открыты медицинские классы. Профориентация школьников необходима, чтобы люди осознанно шли в профессию.

Напомним, с этого года Панков установил надбавку к стипендии тем студентам Балаковского медицинского колледжа, которые останутся работать на станции скорой помощи в Балаково, чтобы выпускники не уезжали из родного города.