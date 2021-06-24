Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков работает в Духовницком районе. После ряда встреч в селах депутат встретился с активными жителями Духовницкого

— Жители Духовницкого района всегда активно участвуют в обсуждении и реализации проектов по благоустройству района. Вместе мы смогли включить в проект и отремонтировать Дом культуры села Левенка. Сюда же удалось приобрести дополнительное оборудование — мультимедийный проектор, который просили жители. В этом году ремонт Дома культуры начался в селе Дмитриевка, в Горяйновке идёт ремонт школьного спортзала. Благоустраиваются места отдыха и дворовые территории, — отметил Николай Панков.

Депутат также рассказал о проектах, которые сегодня на встречах предложили жители. Один из них — установка детских площадок в селах.

Отдельно Николай Панков остановился на развитии системы здравоохранения района. Он подчеркнул, что в текущих эпидемиологических условиях важно поддерживать медиков.

— Продолжится обновление автопарка районной больницы и станции скорой помощи. Уже решён вопрос о выделении финансирования на закупку необходимого медицинского оборудования по заявке районной больницы. Самое главное — также заниматься привлечением молодых специалистов для работы в сельской местности. Сегодня были в селе Софьинка — ФАП стоит, а специалиста на постоянной основе нет. Приезжают врачи из района на дежурство по расписанию. Эти вопросы также необходимо решать, — сказал Панков.