Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков работает в Краснопартизанском районе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Жители посёлка Михайловский высказали предложения для программы по развитию посёлка. Это повышение качества медицинской помощи, развитие школ, детских садов, ремонт дорог и тротуаров, установка спортплощадок и так далее. Активные жители проанализируют потребность посёлка по основным направлениям развития. И предложат конкретные адреса, где нужно, например, отремонтировать пешеходную дорожку или проезжую часть. Такие программы, рассчитанные на несколько лет, помогают решать проблемы системно.

Конечно, людям важно, чтобы продолжал работу завод в Горном. Чтобы были рабочие места, достойная зарплата и хорошая «социалка». На заводе трудятся, в том числе, и жители Михайловского.

Говорили и о проблемах с водоснабжением. После встречи проехали посмотреть состояние водозабора на реке Большой Иргиз. Коммуникации надо менять. Это тоже важный пункт программы развития, — пишет Николай Панков.