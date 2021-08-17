Сегодня, 17 августа, депутат ГД Николай Панков работает в Вольском районе. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Железнодорожная отрасль — самая значимая для поселка Сенной Вольского района. Многие жители трудятся на железной дороге. Но и инфраструктура поселка тоже «завязана» на нее. Отсюда ряд вопросов, которые необходимо решать. Об этом сегодня говорили с жителями. Сейчас на Сенной построена современная развязка, на полтора года раньше срока. Отмечу — люди это очень высоко оценили. Но железная дорога разделяет поселок на две части. И нужно сохранить старый переезд, чтобы жителям не пришлось делать крюк по 30 км в один конец по дороге на работу, в школу или в поликлинику. Обсуждали, что нельзя закрывать переезд. И руководство железной дороги ответило, что не будет этого делать. От железной дороги во многом зависит и коммунальная инфраструктура. В том числе, по водо- и теплоснабжению. Сети поселка необходимости развивать, – отметил он.