Продолжается работа в районах нашей области. Сегодня встретились с жителями военного городка Шиханы-2. Здесь продолжается ремонт здания школы искусств, завершилось строительство открытого спорткомплекса.

С жителями обсудили строительство новой школы. Где будут созданы современные условия для обучения и воспитания детей. Сейчас школьники учатся в здании бывшего детского сада. Это неудобно ни детям, ни учителям, ни родителям. Отмечу, здесь много семей с детьми, это радует. Поэтому современное образовательное учреждение в городке необходимо. С общественным советом сегодня обсудили проект школы на 550 мест. Он предполагает создание целого образовательного комплекса. Открытая спортивная площадка, зоны отдыха, просторные холлы, оборудованные кабинеты, спортивные залы, культурно-досуговая зона и площадь для школьных линеек. Важно, что реализация этого проекта позволит всем детям: и младшеклассникам, и старшеклассникам учиться в одну смену.

Обсудили и проект по ремонту тротуаров. Адреса для ремонта и строительства будут выбирать люди. Главное — создать комфортные условия для тех, кто здесь живет. Чтобы пешеходные дорожки появились там, где проходят маршруты к объектам социальной сферы. Эта практика доказала свою эффективность при реализации проекта в Балаково, Вольске, Пугачеве, Ершове и Шиханах.