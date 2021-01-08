Будущий ФОК открытого типа в поселке Юбилейном будет универсальным. Сегодня депутат госдумы Николай Панков обсудил с жителями и спортсменами проект будущего сооружения.

Объект будет построен в текущем году на федеральные средства, которые помог привлечь Николай Панков. В рамках плана комплексного развития Юбилейного, предложенного депутатом, будут также возведена поликлиника, обустроен парк. Продолжится ремонт дорог и тротуаров.

— На встречах мы с вами подняли важную проблему. Поселок растет, и его инфраструктура тоже должна развиваться. В том числе, и спортивная. Такой открытый спорткомплекс можно построить рядом с уже существующим ФОКом. Территория это позволяет. В результате получится спортивный центр, где смогут заниматься еще больше жителей. Как детей, так и взрослых. Вход будет совершенно бесплатный. Специально пригласил сегодня учителей из школ поселка, чтобы обсудить, как вовлечь в спорт больше детей, – отметил Николай Панков.

По мнению людей, открытый спорткомплекс должен включать зоны для занятий легкой атлетикой и игровыми видами спорта, которые набирают популярность. Здесь можно будет заниматься футболом, баскетболом и волейболом. А также сдавать нормативы ГТО. Нужен также удобный проезд и парковка.

— Примерный проект предусматривает футбольное поле, беговые дорожки и тренажеры для всех групп мышц. Зимой здесь можно будет заливать каток. В проект будут включены и ваши предложения. Обязательно учтем опыт по строительству ФОК открытого типа в поселке Духовницком. Он построен в прошлом году также благодаря инициативе жителей, помогал на это привлечь финансирование. Очень важно, чтобы и здесь, в Юбилейном, появился такой спортивный объект. Удобный и доступный для жителей любого возраста, увлекающихся разными видами спорта, для семейного отдыха, – подчеркнул Панков.

— Планирую заниматься здесь вместе с дочерью. Она как раз занимается легкой атлетикой. А я больше люблю игровые виды спорта, но и бег тоже. Все условия для этого здесь будут, спорткомплекс будет универсальный, – рассказала учитель физкультуры лицея №107, жительница поселка Елена Шитова.