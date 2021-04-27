Депутат госдумы Николай Панков встретился с жителями саратовского поселка Зональный. О том, какие проблемы обсуждались, он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня не просто так с жителями Зонального встретились на улице Молодежной. В прошлом году люди предложили ее включить в программу ремонта и строительства тротуаров. Просьба будет выполнена, в этом году здесь появятся пешеходные дорожки. Как и на другой улице, расположенной рядом – Абрикосовой. Продолжится и дорожный ремонт. В течение двух лет все дороги посёлка приведут в порядок. В том числе, улицы Приволжская, Институтская, Малиновая, 1-й проезд Бабочкина и другие.

Жители рассказали: раньше в поселке действовал медпункт. Там можно было пройти осмотр у терапевта, сдать анализы. Сейчас она закрыта, приходится ездить в поселок Юбилейный, в поликлинику №20. Обращусь в областной минздрав, чтобы в Зональном снова работал терапевт. Тем более, что есть помещение.

С клубом «Парус» ситуация обратная. Преподаватели есть, а помещений не хватает. На 210 взрослых и детей – всего один кабинет для занятий и зрительный зал. А желающих заниматься становится все больше: в кружках хореографии, вокала, изобразительного искусства. Решить проблему можно, переведя клуб в другое, более просторное здание. Такое есть неподалеку на ул. Молодёжной. Спросил мнение людей. Они будут рады, но при условии, что новые помещения будут отремонтированы. Работы уже начались.

Предусмотрено практически полное обновление здания, включая замену коммуникаций, оконных блоков, ремонт кровли и фасада. Попросил жителей взять ремонт на общественный контроль. Если подрядная организация не обеспечит хорошее качество, то будем ее менять.

Сейчас решается вопрос с маршрутом автобуса N89, чтобы он был более выгодным для перевозчиков. Иначе автобус ходить так и не будет. Но нужно развивать и муниципальный транспорт, чтобы не зависеть от коммерсантов.

Беру на контроль и строительство канализации в Зональном. Эта проблема здесь многолетняя. В текущем году нужно подготовить проект, а в будущем — начать строительство. И постепенно подвести коммуникации к многоквартирным домам, с возможностью подключения к индивидуальным жилым строениям. Буду по этому поводу говорить с руководством «Концессии водоснабжения», — пишет Панков.