Вопрос будет обсуждаться в приоритетном порядке на пленарном заседании Государственной Думы

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«В приоритетном порядке в Госдуме сегодня обсудим необходимость парламентского расследования деятельности биолабораторий на Украине. Все обстоятельства, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, должны быть расследованы и стать известны общественности.

Продолжается законодательная работа для противодействия санкционному давлению недружественных стран. В основном чтении будут обсуждаться дополнительные меры налоговой поддержки для граждан и организаций. Речь идет, в том числе, об отмене НДФЛ на банковские вклады, о налоговых льготах для гостиничного бизнеса и IT-компаний», — отметил Николай Панков.